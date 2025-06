Jovem leva mais de 50 pontos na testa após ser atingida por linha com cerol Incidente aconteceu em Itumbiara (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 17/06/2025 - 19h46 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h46 ) twitter

Uma jovem motociclista foi atingida por uma linha com cerol e precisou levar mais de 50 pontos. O incidente aconteceu em Itumbiara (GO). A linha cortou a testa da vítima, Mohara Souza, e por pouco não acertou os olhos ou pescoço. O uso de linhas com cerol é proibido e pode resultar em até 3 anos de prisão, especialmente em casos de lesão corporal grave.