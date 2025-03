Menino de 3 anos morre afogado em resort de luxo de Goiás De acordo com informações do boletim de ocorrência (BO), a criança estaria sendo vigiada por um tio que se distraiu ao tirar uma foto Cidade Alerta Goiás|Do R7 31/03/2025 - 13h56 (Atualizado em 31/03/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um menino de 3 anos morreu afogado em um resort de luxo de Alexânia (GO).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a criança estaria sendo vigiada por um tio que se distraiu ao tirar uma foto. No momento de distração, o menino acabou se afogando. Ele foi encontrado morto por uma funcionária do resort. O SAMU foi acionado mas, apesar dos esforços de salvamento, a criança não resistiu.

Em nota, o resort lamentou profundamente o ocorrido e afirmou cumprir todas as normas de segurança.

A Polícia Civil está investigando o caso para apurar responsabilidades.