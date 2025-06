Motociclista de 62 anos morre em acidente no Parque Lozandes, em Goiânia O homem, Antônio Erisvaldo Teixeira de Andrade, era entregador de farmácia e havia retornado de férias no dia do acidente Cidade Alerta Goiás|Do R7 04/06/2025 - 19h54 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h54 ) twitter

Um motociclista de 62 anos morreu após colidir com um carro na Avenida do Cerrado, no Parque Lozandes, em Goiânia (GO). O homem, Antônio Erisvaldo Teixeira de Andrade, era entregador de farmácia e havia retornado de férias no dia do acidente. O motorista do carro permaneceu no local. A perícia irá investigar as circunstâncias do acidente.