Motociclista fica ferido após ser atingido por carro que invadiu faixa de ônibus Acidente aconteceu na Avenida. T-63, no Jardim América, em Goiânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 16/06/2025 - 19h32 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h32 )

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro na Avenida. T-63, no Jardim América, em Goiânia (GO). Câmeras de segurança registraram quando o veículo mudou de pista abruptamente e acabou colidindo com o motociclista, que estava na faixa de ônibus. O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, que sofreu um corte profundo na perna e escoriações.