Pai e filho são presos suspeitos de tentar matar servidor em hospital De acordo com a polícia, o pai, Célio, atirou seis vezes contra a vítima, com quem ele teria uma rixa antiga; crime aconteceu em Silvânia (GO) Cidade Alerta Goiás|Do R7 05/06/2025 - 19h27 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h27 )

Em Silvânia (GO), pai e filho foram presos acusados de tentar matar um servidor público dentro de um hospital. De acordo com a polícia, o pai, Célio, atirou seis vezes contra a vítima, com quem ele teria uma rixa antiga. O filho do atirador, Luciano, ainda agrediu o servidor após ele ser baleado. Ambos responderão por tentativa de homicídio.