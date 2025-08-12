Pai é preso por agredir bebê de 3 meses em Anápolis (GO)
O suspeito, de 30 anos, alegou que a criança se engasgou, mas exames revelaram que ela havia sofrido traumatismo craniano
Um bebê de 3 meses está em estado grave após ser agredido pelo próprio pai em Anápolis (GO). O suspeito, de 30 anos, alegou que a criança se engasgou, mas exames revelaram que ela havia sofrido traumatismo craniano. A polícia prendeu o pai por tentativa de homicídio e investiga a possível conivência da mãe, já que vizinhos relataram agressões anteriores.