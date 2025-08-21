Polícia é acionada após desentendimento entre morador e entregador O morador, com histórico de violência doméstica, teria humilhado o motoboy Cidade Alerta Goiás|Do R7 21/08/2025 - 19h46 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia foi acionada após um desentendimento entre um morador e um entregador de aplicativo na região da Av. Castelo Branco, em Goiânia (GO). O morador, com histórico de violência doméstica, teria humilhado o motoboy, o que gerou revolta entre motociclistas. A inteligência da Polícia Militar agiu rapidamente para evitar um protesto dos entregadores, que planejavam confrontar o morador.