Polícia é acionada após desentendimento entre morador e entregador
O morador, com histórico de violência doméstica, teria humilhado o motoboy
A polícia foi acionada após um desentendimento entre um morador e um entregador de aplicativo na região da Av. Castelo Branco, em Goiânia (GO). O morador, com histórico de violência doméstica, teria humilhado o motoboy, o que gerou revolta entre motociclistas. A inteligência da Polícia Militar agiu rapidamente para evitar um protesto dos entregadores, que planejavam confrontar o morador.