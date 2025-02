Record GO recebe gestores da segurança pública de Goiás Encontro celebrou a parceria diária da imprensa com os principais órgãos de segurança do estado Cidade Alerta Goiás|Do R7 12/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h26 ) twitter

Na terça-feira, dia 11, a Record GO recebeu autoridades da segurança pública de Goiás para um café da manhã. O objetivo do encontro foi celebrar a parceria diária da imprensa com os principais órgãos de segurança do estado. Entre os presentes, estavam representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Capitania dos Portos e da GCM.

Os gestores e apresentadores da Record GO agradeceram e destacaram várias ocasiões em que o trabalho de jornalismo da emissora se destacou, devido à relação de transparência e proximidade com as forças de segurança.