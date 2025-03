Suspeito de furto em condomínio de luxo tinha arsenal de armas em casa Durante abordagem, ele negou as acusações de furto e propôs uma visita à sua casa, onde foram encontradas as armas de fogo Cidade Alerta Goiás|Do R7 17/03/2025 - 13h44 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h44 ) twitter

Em Goiânia (GO), um homem está sendo investigado por furtar uma TV em um condomínio de luxo e ter um arsenal de armas em casa.

Depois do crime, a polícia analisou as imagens das câmeras de segurança do condomínio e conseguiu identificar o suspeito, que entrou no local por ser ex-proprietário de um lote. De acordo com funcionários, o homem também se apresentou como policial militar.

A polícia levantou informações e localizou o suspeito. Durante a abordagem, ele negou as acusações e propôs uma visita à sua casa, onde foram encontradas armas de fogo não registradas em seu nome.

A TV furtada não foi encontrada na casa do suspeito, mas ele agora será investigado por posse ilegal de armas e possível falsa identidade, visto que se apresentou como PM sem fazer parte da corporação.