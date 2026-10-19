Entenda como a energia solar pode ser um diferencial para o seu negócio ou para a sua casa Além de ser uma fonte de energia infinita e sustentável, esta tecnologia também apresenta significativa redução de custos nas faturas ao fim do mês

A energia solar já é a segunda maior fonte de energia no país Reprodução/ Abinsaut

A discussão sobre a escassez hídrica e energética está cada vez mais em pauta. Afinal, estas fontes de energia são fundamentais para o uso pessoal e também para o uso comercial; já que, além da responsabilidade ecológica com o futuro, a insuficiência desses recursos faz com que as faturas de eletricidade sejam cada vez mais caras. Afinal, a volatilidade das bandeiras tarifárias, reajustes anuais e crises hídricas trazem incerteza ao planejamento financeiro tanto de uma casa quanto de uma empresa.

Neste cenário, a energia solar é uma das melhores maneiras de evitar a dependência dos combustíveis fósseis e ainda conseguir economizar sendo ecologicamente correto. Este pensamento está em franco crescimento no Brasil, uma vez que a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica se posiciona como a segunda maior fonte de energia do país, sendo responsável por 22% da matriz elétrica - atrás apenas das fontes hidrelétricas.

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Para se ter uma ideia, somente no ano de 2025 aproximadamente 55 gigawatts (GW) de potência foram gerados por fontes fotovoltaicas. Isto é aproximadamente 4 usinas hidrelétricas de Itaipu, uma das maiores do mundo e que atualmente opera com 14 GW de capacidade total. Além de garantir potência energética e ser ecologicamente sustentável, o investimento em energia solar é altamente rentável e não apresenta risco financeiro algum, já que o aporte inicial será recuperado a médio prazo com a economia na conta de energia.

Uma das empresas que têm se destacado neste ramo de atuação é a Abinsaut, empresa especializada em energia solar fotovoltaica, fundada em 2015, que está expandindo sua área de atuação para todo o Centro-Oeste. Alexandre Bernardes, fundador do negócio, começou a se especializar no segmento enquanto fazia pesquisas para um Trabalho de Conclusão de Curso, em 2012, e nunca mais parou.

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Alexandre Bernardes é o CEO da Abinsaut Reprodução/ Abinsaut

Atualmente, o empreendimento atua em mais de 130 cidades, em 8 estados diferentes, com mais de 5 mil usinas instaladas - se tornando a maior empresa de energia solar de Goiás. Segundo ele, um dos principais fatores que fazem milhares de famílias e empresas optarem pela energia solar é o tempo de retorno financeiro para este investimento: aproximadamente 2 anos e meio, atualmente. Para comprovar seu posicionamento, o empreendedor traz dados impressionantes sobre economia com faturas de energia: “clientes residenciais podem alcançar uma redução de até 95% na conta, enquanto empresas costumam chegar a 85%, já que algumas tarifas continuam”.

Para Alexandre, estes números saltam aos olhos, mas só são obtidos mediante uma instalação fotovoltaica que atenda às necessidades do cliente da melhor maneira possível e assim atinja o melhor custo-benefício para cada caso: “o melhor sistema não é necessariamente o maior; é aquele corretamente dimensionado para a realidade e para o futuro de cada usuário”.

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Além disso, ele faz uma previsão: o futuro da energia solar serão as baterias - um aperfeiçoamento da tecnologia fotovoltaica para facilitar instalação, ser totalmente sustentável, diminuir possibilidade de apagões e aumentar a independência do cliente.

Portanto, uma das maneiras mais eficazes de diminuir seu custo de operação é apostando na energia solar, já que desta maneira você passará a ser um gerador de energia e conseguirá driblar as altas faturas, que historicamente crescem ano após ano. Trata-se de um investimento seguro e rentável, mas que depende de uma instalação bem sucedida, realizada por uma empresa de confiança.

Para conhecer as melhores soluções fotovoltaicas disponíveis no mercado, confira o site da Abinsaut!