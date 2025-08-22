Adolescente sofre paralisia após injeção para infecção de garganta Suspeita de erro médico mobiliza família em busca de respostas e tratamento Goiás no Ar|Do R7 22/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Trindade (GO), um adolescente de 17 anos ficou com a perna direita paralisada após receber uma injeção para tratar infecção de garganta, na UPA do setor Cristina. O caso levantou suspeitas de erro médico. A família busca respostas e tratamento, enquanto a Secretaria de Saúde investiga o ocorrido. O jovem, antes ativo, agora depende da mãe para se locomover.