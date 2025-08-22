Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Adolescente sofre paralisia após injeção para infecção de garganta

Suspeita de erro médico mobiliza família em busca de respostas e tratamento

Goiás no Ar|Do R7

Em Trindade (GO), um adolescente de 17 anos ficou com a perna direita paralisada após receber uma injeção para tratar infecção de garganta, na UPA do setor Cristina. O caso levantou suspeitas de erro médico. A família busca respostas e tratamento, enquanto a Secretaria de Saúde investiga o ocorrido. O jovem, antes ativo, agora depende da mãe para se locomover.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.