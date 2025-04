Aluna de 15 anos fere professor com canivete dentro da escola no Goiás Secretaria acompanha o caso e polícia apura se houve participação de terceiros no ataque Goiás no Ar|Do R7 16/04/2025 - 10h40 (Atualizado em 16/04/2025 - 10h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma estudante de 15 anos atacou um professor com um canivete, dentro de uma escola estadual em São Miguel do Araguaia (GO). O caso ocorreu após episódios anteriores de conflito entre a aluna e o docente.

No momento do ataque, o professor foi surpreendido enquanto se distraía, mas outros estudantes conseguiram intervir. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a jovem foi encaminhada à delegacia acompanhada do pai.

A Secretaria de Educação informou que os protocolos de segurança foram seguidos e que está prestando apoio às partes envolvidas. A polícia apura se o canivete foi arremessado à aluna por outra pessoa, o que pode confirmar a premeditação do crime.

Inicialmente, a adolescente foi autuada por ato infracional análogo a lesão corporal, mas a investigação poderá reclassificar o caso como tentativa de homicídio.