Amor que cura: jovem salva vida de irmã com doença rara Por meio de um transplante de medula óssea, Elaine contribuiu para a cura da irmã, Hellen, que nasceu com anemia falciforme Goiás no Ar|Do R7 22/01/2025 - 14h18 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Goiânia (GO), uma jovem salvou a vida de irmã com uma doença rara. Hellen, de 18 anos, nasceu com anemia falciforme, doença que altera os glóbulos vermelhos no sangue e pode provocar dores, falta de oxigênio no cérebro e vários outros problemas.

Elaine, irmã de Hellen, descobriu que era 100% compatível para um transplante de medula óssea, procedimento que poderia salvar a irmã. A operação foi feita em 6 de dezembro de 2024 e foi um sucesso. Hellen agora está curada, mas permanece sob cuidados médicos no hospital.

Em um papo com a jovem por chamada de vídeo, ela relatou planos para o futuro, entre os quais o de voltar para casa e comer a comida da mãe.