Bombeiros seguem buscas por homem desaparecido no Rio Caldas, em Bonfinópolis (GO) Família mantém esperança, enquanto correnteza e pedras dificultam resgate Goiás no Ar|Do R7 03/04/2025 - 11h19 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bombeiros e voluntários seguem as buscas por Wellington, desaparecido após mergulhar no Rio Caldas, em Bonfinópolis, em Goiás. A família mantém a esperança de encontrá-lo com vida, apesar das dificuldades impostas pelas pedras e forte correnteza.

A comunidade se mobiliza para ajudar, mas as autoridades reforçam a necessidade de cautela para evitar novos incidentes. Enquanto isso, a família aguarda, apreensiva, por notícias.

O tenente do Corpo de Bombeiros, destacou os desafios enfrentados pela equipe e alertou para os riscos de mergulhos em locais desconhecidos.