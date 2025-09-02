Logo R7.com
Cantor Yuri Ramirez é assassinado por homens disfarçados de policiais

Residência da vítima foi invadida e polícia investiga ligação do crime com tráfico de drogas

Goiás no Ar|Do R7

O cantor sertanejo Yuri Ramirez foi assassinado a tiros em sua casa em Campo Grande (MS). Dois homens, disfarçados de policiais, invadiram a residência e dispararam oito vezes contra ele. Conhecido pela carreira musical e envolvimento com tráfico de drogas, o caso está sendo investigado pela polícia, que apura possível relação com atividades criminosas.

