Cantor Yuri Ramirez é assassinado por homens disfarçados de policiais Residência da vítima foi invadida e polícia investiga ligação do crime com tráfico de drogas Goiás no Ar|Do R7 02/09/2025 - 11h46 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor sertanejo Yuri Ramirez foi assassinado a tiros em sua casa em Campo Grande (MS). Dois homens, disfarçados de policiais, invadiram a residência e dispararam oito vezes contra ele. Conhecido pela carreira musical e envolvimento com tráfico de drogas, o caso está sendo investigado pela polícia, que apura possível relação com atividades criminosas.