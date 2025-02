Caso Salomão: justiça concede prisão domiciliar para dona de berçário Inquérito sobre o caso deve ser concluído hoje (27) pela Polícia Civil, que investiga o crime de homicídio culposo praticado por Flaviane Lima Souza Goiás no Ar|Do R7 27/02/2025 - 12h58 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A justiça concedeu prisão domiciliar para Flaviane Lima Souza, que provocou a morte do menino Salomão ao esquecê-lo em um carro. A defesa de Flaviane, dona do berçário, entrou com o recurso de habeas corpus e o pedido foi acolhido pela justiça.

O inquérito sobre o caso deve ser concluído hoje (27) pela Polícia Civil, que investiga o crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, praticado por Flaviane.