Chuvas causam enxurradas em Itapaci e Rio Verde Apesar da intensidade das tempestades, não houve grandes estragos ou vítimas Goiás no Ar|Do R7 14/03/2025 - 14h01 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h01 )

A chuva intensa que caiu em Goiás nesta semana causou alagamentos e enxurradas.

Em Itapaci, as ruas se transformaram em rios, devido à quantidade de água, o que causou desespero entre os moradores.

Já em Rio Verde, a chuva repentina trouxe quase 40mm de água em menos de uma hora, resultando em enxurradas na Avenida Presidente Vargas e na queda de uma árvore em uma praça em reforma.

Apesar da intensidade da chuva, não houve grandes estragos ou vítimas, mas a situação gerou preocupação entre os habitantes.

O Corpo de Bombeiros não foi acionado para grandes ocorrências, indicando que, apesar do susto, as cidades conseguiram lidar com as tempestades.