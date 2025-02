Clínicas de Karine Gouveia desobedeceram determinação judicial Estabelecimentos continuaram vendendo medicamentos irregulares, mesmo com empresária presa Goiás no Ar|Do R7 22/01/2025 - 14h16 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h16 ) twitter

Na última semana, a empresária Karine Gouveia e o marido tiveram suas prisões preventivas prorrogadas por mais 30 dias.

Um dos motivos para a prorrogação foi porque as clínicas de luxo da empresária continuaram vendendo medicamentos irregulares, mesmo com a determinação da justiça para fechar os estabelecimentos. Além disso, o site e as redes sociais da empresa também continuaram funcionando.

Até o momento, já foram cumpridos nove mandados de prisão e mais de 70 vítimas fizeram denúncias contra Karine e as clínicas.