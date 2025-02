Despachante é morto na porta de sua casa, em Inhumas (GO) Crime ocorreu no bairro Residencial Santa Bárbara Goiás no Ar|Do R7 24/01/2025 - 15h19 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h19 ) twitter

No último dia 23, o suspeito foi à casa de Welves Novato Gomes, de 34 anos, e o matou com um tiro no peito. Após cometer o crime, no bairro Residencial Santa Bárbara, ele fugiu em direção à zona rural da cidade.

A linha de investigação da polícia é que a vítima se fazia de despachante para cometer estelionato. Suspeito está sendo procurado pela polícia.