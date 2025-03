Detalhes sobre a investigação da empresária Karine Gouveia De acordo com relatos, funcionários da clínica foram induzidos a manter silêncio sobre as práticas irregulares Goiás no Ar|Do R7 18/03/2025 - 14h09 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h09 ) twitter

A reportagem da Record GO revela detalhes sobre a investigação envolvendo a clínica da empresária Karine Gouveia em Goiânia (GO).

De acordo com relatos, funcionários da clínica foram induzidos a manter silêncio sobre as práticas irregulares, incluindo a venda de medicamentos manipulados. Depoimentos destacaram a pressão de advogados e as irregularidades no local, como a falta de alvará e cirurgias ilegais.

Karine Gouveia e Paulo César foram presos por obstruir investigações. A polícia alega que advogados ajudaram a silenciar funcionários.