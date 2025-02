Dois casos de bebês abandonados são registrados em Goiás Em Aparecida, um feto foi encontrado morto dentro de um saco plástico. E, em Rio Verde, um recém-nascido foi deixado enrolado em um cobertor na porta de uma casa Goiás no Ar|Do R7 04/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h42 ) twitter

Dois casos de bebês abandonados foram registrados em Goiás nos últimos dias.

Um feto foi encontrado morto em um saco plástico na frente da UPA Brasicon, em Aparecida de Goiânia (GO).

Já em Rio Verde (GO), uma mulher saiu cedo para trabalhar e encontrou um bebê, enrolado em um cobertor, deixado no chão da porta de casa. O recém-nascido ainda estava com o cordão umbilical. A polícia não sabe quem teria abandonado a criança.

Os dois casos estão sendo investigados.