Dupla sertaneja vira palco de agressão: cantora é atacada na frente dos filhos em Goiânia (GO) Parceiro do grupo a agrediu com golpe de celular e foi preso com prisão preventiva decretada Goiás no Ar|Do R7 19/08/2025 - 11h32 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h32 )

A cantora de uma dupla sertaneja foi agredida pelo parceiro do grupo, em sua casa em Goiânia, levando um golpe de celular na cabeça e sofrendo ameaças contra sua vida e a dos filhos. Ela conseguiu escapar com as crianças e buscar ajuda. O agressor foi preso e a prisão preventiva decretada. O caso segue sob investigação da Delegacia da Mulher.