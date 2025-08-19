Dupla sertaneja vira palco de agressão: cantora é atacada na frente dos filhos em Goiânia (GO)
Parceiro do grupo a agrediu com golpe de celular e foi preso com prisão preventiva decretada
A cantora de uma dupla sertaneja foi agredida pelo parceiro do grupo, em sua casa em Goiânia, levando um golpe de celular na cabeça e sofrendo ameaças contra sua vida e a dos filhos. Ela conseguiu escapar com as crianças e buscar ajuda. O agressor foi preso e a prisão preventiva decretada. O caso segue sob investigação da Delegacia da Mulher.