Estudantes trocam socos e chutes após desentendimento em escola Cena de agressão foi filmada e levanta alerta sobre convivência e segurança no ambiente escolar Goiás no Ar|Do R7 13/06/2025 - 09h44 (Atualizado em 13/06/2025 - 09h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas alunas de um colégio estadual em Nerópolis (GO) foram filmadas brigando na rua, após desentendimento iniciado em sala de aula. Agressões com socos, chutes e ameaças só cessaram com a intervenção de servidores da escola. A motivação ainda não foi confirmada.