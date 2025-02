Falso Elon Musk: mais mulheres são vítimas do estelionato do amor Em São Paulo, uma advogada chegou a perder R$96 mil com o golpe Goiás no Ar|Do R7 11/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h51 ) twitter

O golpe do ‘falso Elon Musk’, também chamado de ‘estelionato do amor’ devido ao teor sentimental das conversas, tem feito mais vítimas pelo Brasil. Uma delas, de Formosa (GO), quase vendeu a própria casa para enviar o dinheiro para o golpista que se passou pelo empresário bilionário. Além disso, a vítima, que é aposentada, fez dois empréstimos, no valor de R$62 mil e de R$96 mil, para o estelionatário.

O golpe foi descoberto pelos filhos da mulher, que tiveram acesso ao celular e às mensagens trocadas com o criminoso. Quando procuraram a polícia, os filhos foram orientados a pedir pela interdição financeira da mãe.

Outra vítima, uma advogada de São Paulo, chegou a perder 16 mil dólares, o equivalente a R$96 mil.

As investigações da polícia apontam que os golpistas não agem sozinhos e fazem parte de uma organização criminosa estruturada e experiente.