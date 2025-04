Família pede justiça após enfermeiro morrer atropelado por caminhonete em Trindade (GO) Vítima colidiu com cavalo solto na GO-060 e foi atingida por veículo cujo motorista fugiu do local

Goiás no Ar|Do R7 09/04/2025 - 09h39 (Atualizado em 09/04/2025 - 09h39 ) twitter

