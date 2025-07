Galpão é destruído após incêndio causado por fornalha, na Vila Finsocial (GO) Solidariedade dos vizinhos evitou vítimas em acidente doméstico com fogo Goiás no Ar|Do R7 02/07/2025 - 12h06 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h06 ) twitter

Um incêndio destruiu um galpão no quintal de uma casa na Vila Finsocial (GO). O fogo começou em uma fornalha usada para cozinhar. Ninguém se feriu graças à rápida ação dos vizinhos, que ajudaram a controlar as chamas. O galpão, que armazenava equipamentos de pesca e plantas, foi completamente destruído.