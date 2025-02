Gêmeas siamesas aguardam cirurgia de separação em Goiânia As bebês Nataly e Hadassa nasceram de 7 meses, unidas pelo tronco e abdômen, e estão internadas na UTI do Hospital da Mulher Goiás no Ar|Do R7 19/02/2025 - 13h48 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas gêmeas siamesas que nasceram na semana passada, em Rondônia (TO), vieram para Goiânia (GO) em busca de uma cirurgia de separação. As bebês Nataly e Hadassa nasceram de 7 meses, unidas pelo tronco e abdômen, e estão internadas na UTI do Hospital da Mulher.

O caso é considerado grave e de alta complexidade pelo Dr. Zacharias Calil, referência mundial em separação de gêmeos siameses. De acordo com o médico, o foco agora é fazer as meninas ganharem peso.

Além de Nataly e Hadassa, a equipe de Zacharias Calil acompanha mais duas gêmeas siamesas. O procedimento de separação, que custa em média 1 milhão de dólares nos Estados Unidos, é feito gratuitamente no Brasil pelo Sistema Único de Saúde.