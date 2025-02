Gêmeas siamesas vão passar por cirurgia de separação no HECAD Procedimento deve acontecer dentro de 2 meses. Kiraz e Aruna compartilham vários órgãos, entre eles o tórax, o abdômen, a bacia, o fígado e o intestino Goiás no Ar|Do R7 05/02/2025 - 14h02 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h02 ) twitter

As gêmeas siamesas Kiraz e Aruna, que estão em tratamento no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD), em Goiânia (GO), devem passar pela cirurgia de separação dentro de 2 meses. As irmãs compartilham vários órgãos, entre eles o tórax, o abdômen, a bacia, o fígado, o intestino e a genitália.

Nesta terça-feira (04), as duas tiveram uma consulta no hospital e a família se encontrou com as gêmeas Laura e Laís, que passaram pelo mesmo procedimento há 4 anos. A repórter Patrícia Piassa foi até o HECAD para acompanhar o encontro.