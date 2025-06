Guarda intensifica combate às linhas cortantes durante férias escolares Operações visam coibir uso e venda de linhas perigosas que já causaram acidentes graves, em Aparecida de Goiânia (GO) Goiás no Ar|Do R7 17/06/2025 - 12h19 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h19 ) twitter

O uso de linhas cortantes em pipas preocupa durante as férias escolares após ferimento de motociclista em Aparecida de Goiânia (GO). A Guarda Civil intensificou operações para coibir venda e uso, com penas que incluem prisão e multa. Pais de menores flagrados podem ser responsabilizados, e apreensões recentes aumentaram.