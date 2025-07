Homem é morto após discussão por demora em sorveteria de Anápolis (GO) Briga começou por motivo banal e terminou com esfaqueamento e fuga dos suspeitos Goiás no Ar|Do R7 07/07/2025 - 11h53 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h53 ) twitter

Um homem foi morto após uma discussão sobre a demora na fila de uma sorveteria em Anápolis (GO). Testemunhas disseram que ele estava embriagado e iniciou uma briga com um casal. Ambos pegaram facas, e o homem acabou morto. O casal fugiu e a polícia busca o suspeito. A comunidade ficou chocada com a brutalidade do caso.