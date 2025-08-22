Idoso é preso por manter adolescente em casa de prostituição
Operação policial interditou casas de prostituição revelando condições deploráveis em Aparecida (GO)
Em Aparecida (GO), uma operação policial interditou casas de prostituição, revelando condições deploráveis e a presença de uma adolescente de 17 anos. A jovem, que fugiu de casa devido a conflitos familiares, estava no local há meses. O proprietário, de 60 anos, foi preso por exploração sexual. A defesa alegou desconhecimento da idade da jovem, mas a prisão preventiva foi mantida.