Idoso é preso por manter adolescente em casa de prostituição Operação policial interditou casas de prostituição revelando condições deploráveis em Aparecida (GO) Goiás no Ar|Do R7 22/08/2025 - 11h54 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h54 )

Em Aparecida (GO), uma operação policial interditou casas de prostituição, revelando condições deploráveis e a presença de uma adolescente de 17 anos. A jovem, que fugiu de casa devido a conflitos familiares, estava no local há meses. O proprietário, de 60 anos, foi preso por exploração sexual. A defesa alegou desconhecimento da idade da jovem, mas a prisão preventiva foi mantida.