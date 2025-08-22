Logo R7.com
Idoso é preso por manter adolescente em casa de prostituição

Operação policial interditou casas de prostituição revelando condições deploráveis em Aparecida (GO)

Goiás no Ar|Do R7

Em Aparecida (GO), uma operação policial interditou casas de prostituição, revelando condições deploráveis e a presença de uma adolescente de 17 anos. A jovem, que fugiu de casa devido a conflitos familiares, estava no local há meses. O proprietário, de 60 anos, foi preso por exploração sexual. A defesa alegou desconhecimento da idade da jovem, mas a prisão preventiva foi mantida.

