Idoso morre após colisão contra árvore no Parque das Flores (GO) Acidente ocorreu na Avenida Carrinho Cunha e suspeita é de mal súbito do motorista

Goiás no Ar|Do R7 09/06/2025 - 11h01 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h01 ) twitter

