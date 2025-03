Jovem com deficiência é encontrado vivo em mata após 4 dias desaparecido Márcio Antônio, de 27 anos, que é surdo, mudo e possui deficiência cognitiva, tinha sido visto pela última vez na sexta-feira (21) à tarde Goiás no Ar|Do R7 26/03/2025 - 12h24 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h24 ) twitter

Um jovem com deficiência que estava desaparecido foi encontrado no distrito de Radiolândia, em Pirenópolis (GO).

Márcio Antônio, de 27 anos, que é surdo, mudo e possui deficiência cognitiva, tinha sido visto pela última vez na sexta-feira (21) à tarde. Depois de quatro dias de buscas com drones e câmeras térmicas, ele foi encontrado em uma área de mata.

Um detalhe que chamou a atenção é que as equipes de buscas foram guiadas pelo cão de estimação de Márcio Antônio, que foi visto na beira de uma estrada e levou os agentes do Corpo de Bombeiros até o tutor.

Márcio foi encontrado debilitado, mas vivo. Ele foi levado para uma unidade de saúde e recebeu atendimento médico. A família, que estava angustiada, agora celebra seu retorno seguro.