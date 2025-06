Jovem de 14 anos abre hamburgueria de sucesso, em Anápolis (GO) Com apoio dos pais, adolescente transforma hobby em negócio promissor e inspira outros jovens Goiás no Ar|Do R7 05/06/2025 - 12h20 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h20 ) twitter

Jovem de 14 anos abriu uma hamburgueria, em Anápolis (GO), com apoio dos pais e já atrai clientes pela qualidade dos lanches. Ele começou vendendo para familiares e, com a demanda, formalizou o negócio. Enquanto os pais auxiliam na gestão, o jovem comanda a cozinha e serve de exemplo para novos empreendedores.