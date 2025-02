Menino de 2 anos morre após ser esquecido dentro de carro em Nerópolis (GO) A criança, Salomão Rodrigues Faustino, ficou quatro horas trancada dentro do veículo Goiás no Ar|Do R7 19/02/2025 - 13h44 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h44 ) twitter

Em Nerópolis (GO), uma criança morreu, depois de ficar quatro horas trancada dentro de um carro. Salomão Rodrigues Faustino, de apenas 2 anos, foi esquecido no veículo pela dona de um berçário. A mulher tinha um contrato com os pais da criança para levá-la e buscá-la na creche todos os dias.

A responsável pelo crime foi presa e responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em depoimento, ela disse que estava atarefada com outros bebês que chegariam à creche naquele dia e acabou esquecendo a criança dentro do carro durante toda a tarde.

Salomão será velado hoje (19) e sepultado em Nerópolis.