Mulher envenena colega de trabalho por inveja de promoção Câmeras de segurança registraram quando a suspeita misturou solvente na garrafa de água da vítima Goiás no Ar|Do R7 05/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h45 )

A Record GO conversou com a mulher que sofreu queimaduras na língua após beber água envenenada por uma colega de trabalho. De acordo com ela, a motivação do crime foi inveja devido a uma promoção.

Câmeras de segurança registraram quando a colega misturou solvente na garrafa de água da vítima. A vítima, que não engoliu o líquido, ainda sofreu queimaduras na língua.

A agressora foi presa e responderá por tentativa de homicídio qualificado.