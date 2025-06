Pizzaria é furtada e ladrão reincidente é preso Homem arrombou o estabelecimento, pegou eletrônicos e foi detido pelo 38º Batalhão pouco depois do crime Goiás no Ar|Do R7 24/06/2025 - 08h53 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h53 ) twitter

No setor Vila Nova (GO), uma pizzaria foi furtada durante a madrugada, após um criminoso quebrar a vidraça e invadir o local. O suspeito, com histórico de furtos, foi flagrado por câmeras e capturado pelo 38º Batalhão perto da Avenida Anhanguera. Ele havia sido solto recentemente e confessou o crime.