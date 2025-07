Polícia investiga assassinato de dono de bar com oito tiros em Goiás Crime teve três tentativas e pode estar ligado a dívidas e tráfico de drogas; investigação avança Goiás no Ar|Do R7 31/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h42 ) twitter

Polícia investiga a execução de um dono de bar em Goiás, atingido por oito tiros. O crime, com três tentativas anteriores, pode estar ligado a tráfico de drogas e dívidas. Câmeras registraram o ataque e a polícia já possui pistas do autor. A apuração busca identificar o mandante do assassinato.