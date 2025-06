Senar Goiás oferece cursos gratuitos para fortalecer o agronegócio Iniciativa capacita trabalhadores rurais em tecnologias e gestão para o campo Goiás no Ar|Do R7 09/06/2025 - 11h50 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h50 ) twitter

O Senar Goiás (Serviço Nacional de Aprendizagem de Goiás), junto ao Sindicato Rural, oferece cursos gratuitos para capacitar trabalhadores e estudantes do setor rural. As aulas abrangem pilotagem de drones e gestão comercial para combater a escassez de mão de obra no campo. A iniciativa oferece aprendizado prático e teórico, ampliando oportunidades no agronegócio.