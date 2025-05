Suspeita de contaminação em córrego assusta moradores em Goiânia (GO) Córrego Botafogo apresenta sinais de poluição e morte de peixes, após evento próximo à região Goiás no Ar|Do R7 08/05/2025 - 12h17 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do Jardim Goiás (GO) relataram a contaminação do córrego Botafogo, em Goiânia, que passou a apresentar coloração esbranquiçada e forte odor.

A suspeita é de que resíduos deixados após um show sertanejo realizado nas proximidades tenham provocado o problema.

Peixes mortos começaram a aparecer no curso d’água, aumentando a preocupação da população com os possíveis impactos à saúde.

A comunidade cobra providências urgentes para a responsabilização dos envolvidos e para a preservação do meio ambiente.

‌



A Polícia Civil investiga o caso como possível crime ambiental.