Turista goiano desaparece no mar após entrar em área perigosa em Ipanema (RJ) Corpo de Bombeiros segue buscas com uso de drones, helicóptero e mergulhadores na orla da cidade Goiás no Ar|Do R7 07/05/2025 - 12h33 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h33 )

Um turista desapareceu após entrar no mar de Ipanema, no Rio de Janeiro, durante o fim de semana. Ele foi visto pela última vez na tarde de domingo, quando nadava em uma área com forte agitação.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas com mergulhadores, motos aquáticas, drones e helicópteros. O desaparecido estava na cidade para um evento musical.

Familiares acompanham as buscas e permanecem no local à espera de notícias. A operação não tem prazo para ser encerrada.