Adolescente de 15 anos furta caminhonete em oficina que trabalhava O jovem, que conhecia bem o local, quebrou os cadeados do portão e desativou as câmeras de segurança para realizar o furto Goiás Record|Do R7 05/06/2025 - 20h38 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h38 )

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em Aparecida (GO) após furtar uma caminhonete na oficina em que trabalhava. Durante a madrugada, o jovem, que conhecia bem o local, quebrou os cadeados do portão e desativou as câmeras de segurança para realizar o furto. No outro dia, o veículo foi localizado pela polícia próximo à escola do adolescente, que foi detido e levado à central de flagrantes.