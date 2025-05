Banda de músicos com deficiência lança disco contra capacitismo A banda, que combate o capacitismo cultural, está se preparando para um show no Sesc, no centro de Goiânia (GO), no dia 14 de maio Goiás Record|Do R7 09/05/2025 - 20h37 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três talentosos músicos com deficiência se uniram para formar uma banda que desafia barreiras no cenário musical. Com histórias de superação, eles provam que a música não conhece limites. A banda, que combate o capacitismo cultural, está se preparando para o lançamento oficial do disco ‘Poemas Contra o Capacitismo’ com um show no Sesc, no centro de Goiânia (GO), no dia 14 de maio.