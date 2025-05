Bebê de 10 meses morre após ser atacado por pitbull dos avós em Goiânia Incidente aconteceu na casa dos avós paternos, onde a criança estava visitando com os pais, que moram no Pará Goiás Record|Do R7 27/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um bebê de 10 meses morreu após ser atacado por um pitbull da família em Goiânia (GO). O incidente aconteceu na casa dos avós paternos, onde a criança estava visitando com os pais, que moram no Pará. O cachorro foi abatido pela Polícia Militar. A mãe e os avós também sofreram ferimentos leves ao tentar salvar o bebê.