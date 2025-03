Catamarã com 24 pessoas afunda após bater em pedra, em Itumbiara (GO) Apesar do susto, todos os ocupantes, incluindo o marinheiro, foram resgatados sem ferimentos Goiás Record|Do R7 05/03/2025 - 17h32 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h32 ) twitter

Um catamarã com 24 pessoas a bordo afundou no Lago de Itumbiara (GO) após colidir com uma pedra submersa. Apesar do susto, todos os ocupantes, incluindo o marinheiro, foram resgatados sem ferimentos, graças ao uso de coletes salva-vidas.

O Corpo de Bombeiros confirmou que a embarcação estava devidamente registrada e era operada por um marinheiro experiente. O acidente, embora tenha causado prejuízos materiais, não resultou em tragédia, sublinhando a eficácia das medidas de segurança adotadas.