Duas pessoas são mortas na porta de distribuidoras Número de homicídios que acontecem nesses estabelecimentos, geralmente por motivos fúteis, vem aumentando Goiás Record|Do R7 19/02/2025 - 13h41 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h41 )

Na última semana, dois homicídios foram registrados em distribuidoras de bebidas em Goiânia (GO) e na região metropolitana.

Um jovem de 25 anos morreu durante uma briga em uma distribuidora de bebidas no Conjunto Vera Cruz II. Segundo a polícia, o jovem entrou em luta corporal com outro homem, foi atingido com um golpe de faca no peito e morreu no local. O autor do crime tem passagens por tráfico, furto e roubo.

Já em Senador Canedo (GO), outra morte também aconteceu próximo a uma distribuidora. Após uma discussão por causa de uma conta, um homem foi morto a pauladas por um grupo de pessoas.

Segundo a polícia, Goiânia tem cerca de 5 mil distribuidoras e o número de homicídios que acontecem na porta desses estabelecimentos, geralmente por motivos fúteis, vem aumentando.