Famílias de idosos desaparecidos em Goiânia pedem por respostas A polícia está investigando três casos, mas ainda não há pistas Goiás Record|Do R7 30/05/2025 - 20h55 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h55 )

As famílias de três idosos que desapareceram em Goiânia (GO) pedem por respostas. Raulina dos Reis Pereira, de 70 anos, sumiu há sete meses após sair de casa. José Ferreira Moraes, de 60 anos, desapareceu há seis dias; ele tem esquizofrenia. Seu Wilson, de 80 anos, foi visto pela última vez em março, após descer do carro da filha. A polícia investiga os casos, mas ainda não há pistas.