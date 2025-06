Fiscal da AMMA interrompe festa de aniversário realizada sem autorização em parque Segundo uma nova normativa, todo tipo de evento realizado em praças e parques públicos precisam de autorização da prefeitura Goiás Record|Do R7 02/06/2025 - 20h44 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma festa de aniversário realizada no Parque Flamboyant, em Goiânia (GO), foi interrompida por uma fiscal da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA). Segundo uma nova normativa, todo tipo de evento realizado em praças e parques públicos precisam de autorização da prefeitura. A normativa anterior, que permitia eventos sem autorização para até 10 pessoas, foi revogada.