Gato sequestrado é devolvido à família em Goiânia O reencontro emocionante com os tutores ocorreu na tarde de terça-feira (29) Goiás Record|Do R7 29/07/2025 - 20h55 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h55 )

O gato Bartobe, que havia sido sequestrado da família em Goiânia (GO), foi resgatado após uma semana desaparecido. O reencontro emocionante com os tutores ocorreu na tarde de terça-feira (29). Três pessoas foram indiciadas por invasão de domicílio e furto do animal. O caso será investigado para verificar possíveis maus-tratos.