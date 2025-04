Goiana eleita Miss Brasil Mirim irá disputar título mundial Maria Heloísa, de 7 anos, é natural de Hidrolândia (GO) e começou sua jornada em 2024 ao vencer o Miss Goiás Mirim Goiás Record|Do R7 29/04/2025 - 20h54 (Atualizado em 29/04/2025 - 20h54 ) twitter

Aos 7 anos, Maria Heloísa já demonstra talento e elegância, conquistando títulos em concursos de beleza. Recentemente, ela se destacou entre 30 candidatas de todo o país e venceu o Miss Brasil Mirim, realizado em Santo André (SP).

A jovem modelo, natural de Hidrolândia (GO), começou sua jornada em 2024 ao vencer o Miss Goiás Mirim. Com o apoio da família, Maria Heloísa se prepara para o próximo desafio: competir no Miss Mundo Mirim, no Peru.

Sua trajetória inspira outras crianças, mostrando que dedicação e autenticidade são tão importantes quanto a beleza. A mãe de Maria Heloísa, que também sonhava em ser modelo, apoia a filha em cada etapa, desde a escolha dos vestidos até os treinos de passarela.